Ajax ook te klein voor het servet; jacht op dubbel resteert

Getafe-speler Angel maakt de klus voor Ajax direct nog lastiger met een snelle treffer: 0-1 Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Ajax moet zich noodgedwongen alleen nog op de dubbel richten. Het elftal van Erik ten Hag was vorig seizoen tot en met de halve finale de sensatie van de Champions League, maar ging dit jaar tegen Getafe roemloos ten onder op het tweede Europese niveau, in de Europa League. Na de nederlaag in Spanje knokte Ajax zich thuis naar de overwinning (2-1), maar het was onvoldoende voor de volgende ronde.