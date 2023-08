Alleskunner Lieke Klaver kan op WK liefst acht keer in actie komen: ’Noodgeval? Dan sta ik paraat’

AMSTERDAM - Sifan Hassan en Femke Bol hebben goud in het vizier, maar als over een paar weken de WK atletiek (19-27 augustus) beginnen, behoort Lieke Klaver beslist ook tot de paradepaardjes van de Nederlandse equipe. In een bijzonder scenario komt deze loyale alleskunner maar liefst acht keer in actie tijdens mondiale titelstrijd in Boedapest. „Bij een noodgeval sta ik paraat.”

Lieke Klaver. Ⓒ ANP/HH