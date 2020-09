Winnen in de Tour de France? Kijk naar Team Sunweb

Feest bij de ploeg van Team Sunweb. Ⓒ AFP

LYON - De drietrapsraket van Team Sunweb wordt nog een echt begrip in de 107e Tour de France. Na de fenomenale dagzege die Marc Hirschi twee dagen geleden liet bijschrijven, was het aan het slot van de veertiende etappe de Deense hardrijder Søren Kragh Andersen die in het centrum van Lyon duizelingwekkend mooi teamwerk afrondde met de tweede hoofdprijs.