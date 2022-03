Premium Het beste van De Telegraaf

’Wees blij dat je gezond bent, dat is veel belangrijker’ Peter Houtman, dé stem van het Feyenoord-Legioen, denkt steeds vaker aan ’vader van goud’

Door Marcel van der Kraan

Volgend jaar is hij 25 jaar speaker van Feyenoord. Er zijn weinig topspitsen in Europa die na hun carrière zo’n rol op zich hebben genomen uit hoofdzakelijk clubliefde. Peter Houtman, die met Feyenoord en Johan Cruijff kampioen van Nederland werd, is de warme kachel van het Legioen. Als de supporters zijn stem horen, voelen ze zich thuis in De Kuip.