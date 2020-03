Bronnen: Formule 1 in mei definitief niet naar Zandvoort

Uitstel van terugkeer van de Dutch Grand Prix is vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus zoals verwacht onafwendbaar. Ingewijden melden dat één dezer dagen de officiële mededeling komt dat de race op het net vernieuwde circuit van Zandvoort wordt uitgesteld. Het management van de Formule 1, de FOM, is drukdoende om alle zaken uit te werken met de promotors van de verschillende Grand Prixs.

Eerder werden de eerste vier races van het seizoen al officieel uitgesteld. Onder de huidige omstandigheden is het uitgangspunt dat het seizoen op 7 juni begint in Baku, Azerbeidzjan. Een nieuwe kalender zal vermoedelijk nog even op zich laten wachten. Een verplaatsing van de Nederlandse race naar de zomer is een realistische optie. Een Grand Prix zorgt dan naar verwachting wel voor (nog) meer logistieke uitdagingen, omdat de kustplaats dan erg in trek is bij strandgangers en toeristen.

De leiding van Circuit Zandvoort wijst op het laatste communiqué, waarin het aangaf in gesprek te zijn met FOM en FIA. Het is nu aan de Formule 1-leiding om officieel naar buiten te treden.

