Extra tik voor FC Barcelona? Topclubs kunnen toptalent Gavi voor ’schijntje’ ophalen

De Catalaanse krant El Nacional meldt zaterdag dat toptalent Gavi, een van de weinige lichtpuntjes van dit seizoen, mogelijk voor een vertrek staat. Volgens het dagblad weigert de 17-jarige middenvelder voorlopig zijn in 2023 aflopende contract te verlengen.

Bayern München, Chelsea en Liverpool lijken te willen te profiteren van de situatie en vinden het geen enkel probleem om de gelimiteerde afkoopsom te lichten van ongeveer 50 miljoen euro, die in het huidige contract van Gavi is opgenomen.

Biljoen euro

FC Barcelona wil niets liever dan de verbintenis van de voetballer opwaarderen en verlengen, om zo meteen ook de gelimiteerde afkoopsom op te kunnen krikken tot ongeveer een biljoen euro, zoals eerder werd gedaan met Pedri en Ansu Fati.

Gavi wordt qua speelstijl vaak vergeleken met Xavi, zijn huidige trainer bij FC Barcelona. Ⓒ HH/ANP

La Roja

Gavi maakte in augustus van dit jaar onder de inmiddels ontslagen Ronald Koeman zijn debuut voor FC Barcelona. Sindsdien stond hij twintig keer in de basis bij de Blaugranas. Met zijn sterke optredens verdiende hij bovendien een oproep voor de Spaanse nationale ploeg. Inmiddels kwam hij vier keer in actie voor La Roja.

Matig seizoen

FC Barcelona is bezig aan een matig seizoen en bezet in La Liga de teleurstellende zevende plaats. Na de winterstop gaat de club van Frenkie de Jong en Mempis Depay bovendien verder in de Europa League. De ploeg van Xavi werd eerder deze week uitgeschakeld in de Champions League. De laatste keer dat Barça op het tweede Europese niveau acteerde was in 2004.