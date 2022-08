Bizar: tennissers in actie voor Oekraïne, maar Azarenka mag niet meedoen

„Na zorgvuldige afwegingen en gesprekken met alle betrokken partijen, doet Victoria Azarenka niet mee aan het demonstratietoernooi Tennis Plays for Peace”, aldus de Amerikaanse tennisbond USTA, organisator van de US Open. „Gezien de gevoeligheden bij de Oekraïense tennissers en het aanhoudende conflict denken we dat dit de juiste beslissing is.” Azarenka, voormalig nummer 1 van de wereld, was teleurgesteld. De 33-jarige tennisster uit Minsk schreef op haar sociale media in het Engels de tekst „neem de impact van een vriendelijk gebaar nooit als vanzelfsprekend aan.”

Ruim twintig andere toptennissers kwamen op de dag dat Oekraïne de onafhankelijkheid vierde wel in actie in het Louis Armstrong-stadion. Zo namen Rafael Nadal en Iga Swiatek het samen op tegen John McEnroe en Coco Gauff en verschenen ook onder anderen Carlos Alcaraz, Leylah Fernandez, Félix Auger-Aliassime, Maria Sakkari, Stefanos Tsitsipas en enkele Oekraïense tennissters woensdagavond op de baan. Gauff had op haar schoenen de tekst ’play for peace!’ (speel voor vrede) geschreven.

De opbrengst van de kaartverkoop wordt gebruikt om hulp te bieden in Oekraïne. De tennisorganisaties ATP, WTA en ITF hebben samen met de organisatoren van de vier grandslamtoernooien de actie Tennis Plays for Peace opgezet. Inmiddels is daarmee ruim 1 miljoen dollar opgehaald.