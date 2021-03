Van Aert over Dumoulin: ’Misschien heeft hem dat een extra knak gegeven’

„Tom had tijdens de Tour de camera niet vaker op zich gericht dan iemand anders, maar de focus lag uiteindelijk heel erg op hem. Misschien heeft hem dat een extra knak gegeven. Die problemen van toen waren ineens weer actueel en iedereen ging er zich een mening over vormen. Dat zal Tom niet geholpen hebben.”

In Code Geel was te zien hoe Dumoulin tijdens de Tour van 2020 geregeld met zichzelf in de knoop lag vanwege zadelpijn en het feit dat hij niet presteerde zoals hij wilde. Ook sprak de Limburger openlijk zijn twijfels uit over de tactiek van de ploeg. Eigenlijk was er altijd wel wat als de voormalig Giro-winnaar in beeld, iets wat op sociale media breed werd uitgemeten.

Eerder dit jaar maakte Dumoulin bekend dat hij voor onbepaalde tijd stopt met wielrennen. „Ik wil graag dat de ploeg blij met mij is, dat de sponsoren blij zijn, dat mijn vrouw en mijn familie blij zijn. Daardoor wil ik het voor iedereen goed doen, maar ben ik mezelf het afgelopen jaar een beetje vergeten. Wat wil ik, de mens Tom Dumoulin met zijn leven op dit moment?”

„Dat is een vraag die al een paar maanden aan het opborrelen is. Maar ik krijg de tijd niet om die vraag te beantwoorden. Het leven van een profrenner gaat altijd maar door. Ik werd er gewoon langzaam ongelukkig van. Daarom ga ik er een tijd tussenuit. Het voelt echt heel goed. Alsof er een rugzak van 100 kilogram af is gegaan. Ik werd meteen helemaal vrolijk wakker, het voelt zo goed dat ik eindelijk het besluit heb genomen tijd te nemen voor mezelf. Dat zegt genoeg, denk ik.”