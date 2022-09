Jarige Dick Advocaat (75) houdt record vast

Maar de ex-bondscoach van Nederland, België, Servië, Rusland en Zuid-Korea en trainer van PSV, Glasgow Rangers en Zenit St. Petersburg is kieskeurig op zijn 75e.

Hoogtepunten in zijn trainerscarrière waren landstitels met PSV, Rangers en Zenit en natuurlijk het winnen van de UEFA Cup in 2008 met de Russen. Op zijn 75e verjaardag is Advocaat nog steeds de bondscoach met de meeste overwinningen met Oranje. Over drie periodes won de Hagenaar 37 interlands van de 62 keer dat hij op de bank zat. Aanvankelijk leek het erop dat Louis van Gaal hem zondag met de zege op België evenaarde, maar Van Gaal staat officieel op 36 winstpartijen in 57 interlands.

Advocaat houdt record nog even vast

De KNVB nam één overwinning af van Van Gaal omdat hij toen niet als verantwoordelijke op de bank zat en niet stond genoteerd op het wedstrijdformulier. Dit betrof de WK-kwalificatie-interland op 16 november 2021 tegen Noorwegen toen Oranje zich plaatste voor het WK in Qatar. Danny Blind nam toen de honneurs waar terwijl Van Gaal de wedstrijd noodgedwongen in een rolstoel volgde vanuit een skybox vanwege een gebroken heup.

Op zijn 76e zal Advocaat het record ongetwijfeld kwijt zijn aan Van Gaal. De 71-jarige Amsterdammer heeft minimaal drie kansen op het WK (Senegal, Ecuador, Qatar) om Advocaat te evenaren en te passeren. „Als ik het record moet afstaan aan iemand als Louis van Gaal, dan kan ik daar heel goed mee leven”, aldus de 75-jarige.