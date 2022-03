Adil Ramzi heeft beste papieren voor opvolging Ruud van Nistelrooy

Ramzi, die in mei zijn hoogste trainersdiploma hoopt te halen en dan bevoegd is om hoofdtrainer van Jong PSV te zijn, gaf een paar maanden geleden te kennen op eigen benen te willen staan, Nu Van Nistelrooy doorschuift doet die kans zich voor bij de club waar hij nu al werkzaam is. PSV ziet in hem de ideale opvolger. Het is de bedoeling dat hij zich, samen met Hedwiges Maduro, gaat ontfermen over de talenten van de Eindhovense club.

Jong PSV krijgt een steeds belangrijke functie. Onlangs maakte de club bekend dat er een bedrag van dertig miljoen euro beschikbaar is waarmee onder meer de komst van grote talenten gefinancierd kan worden. PSV moet elk seizoen een paar spelers voor forse bedragen verkopen om de begroting sluitend te krijgen.