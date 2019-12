Advocaat heeft het dik voor elkaar bij Feyenoord

Het moment waarop Feyenoord-trainer Dick Advocaat zijn pupil Orkun Kökcü op zich af ziet stormen om de 1-0 te vieren. Ⓒ ANP

UTRECHT - Op 27 oktober was er sprake van een totale crisis bij Feyenoord. Het was de dag dat Feyenoord met 4-0 onderuit ging bij Ajax en Jaap Stam besloot op te stappen. Nog geen twee maanden verder is iedereen weer gelukkig en gaat Feyenoord mede dankzij de 2-1 zege op FC Utrecht fluitend de winterstop in.