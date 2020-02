Coronavirus leidt tot nog meer afgelaste sportevenementen

„Het beeld van de omvang van dit virus is duidelijk. Deze wedstrijd mag niet doorgaan”, zei Simon Harris tegen de nationale televisiezender RTE. De Irish Rugby Football Union besloot gehoor te geven aan het verzoek.

De wedstrijd stond gepland voor 7 maart in Dublin. De verwachting was dat duizenden Italiaanse fans de reis naar de Ierse hoofdstad zouden maken.

In Italië zijn meer dan driehonderd mensen besmet met het coronavirus. Twaalf mensen zijn al overleden. Italië is daarmee het zwaarst getroffen land in Europa.

Japans honkbal tot 15 maart zonder publiek

De professionele honkbalteams in Japan spelen in elk geval tot 15 maart zonder publiek. Vertegenwoordigers van de twaalf clubs hebben dat gezamenlijk afgesproken. De maatregel is genomen uit vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus.

Eerder al had een honkbalclub uit Tokio laten weten in elk geval de komende twee wedstrijden in een leeg stadion te spelen. De Japanse premier Shinzo Abe heeft opgeroepen de komende twee weken geen sport- of culturele evenementen in het land te houden, of in elk geval daarbij geen publiek toe te laten.

De komende zomer worden de Olympische Spelen in Tokio gehouden. De vrees bestaat dat die niet kunnen doorgaan, al is daar volgens de verantwoordelijke instanties nog weinig zinnigs over te zeggen.