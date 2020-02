Sport Kort: Zwemmer Schoeman geschorst wegens doping

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Roland Schoeman Ⓒ Hollandse Hoogte

Zwemmen: Zwemmer Schoeman geschorst wegens doping

19.26 uur: De Zuid-Afrikaanse zwemmer Roland Schoeman is wegens het gebruik van doping voor een jaar geschorst. De overkoepelende instantie FINA nam de maatregel nadat de olympisch kampioen van 2004 vorig jaar mei positief had getest op een verboden middel.

Aangezien de 39-jarige zwemmer al voorwaardelijk was gestraft, is de schorsing op 17 mei van dit jaar afgelopen.

Schoeman won in Athene 2004 goud met de estafette op de 4x 100 meter. Individueel behaalde hij nog een zilveren en bronzen medaille in de Griekse hoofdstad. Schoeman nam ook deel aan de Spelen van 2000, 2008 en 2012.

De drievoudig wereldkampioen slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, maar is van plan nog zeker een keer aan het evenement mee te doen.

Nike, beeld ter illustratie Ⓒ EPA

Atletiek: Nieuwe hardloopschoen Nike voldoet aan regels World Athletics

19.11 uur: Het Amerikaanse sportmerk Nike brengt binnenkort een hardloopschoen op de markt die voldoet aan de eisen die de mondiale atletiekfederatie World Athletics vorige week heeft gesteld. De zogenoemde Air Zoom Alphafly Next% heeft een zool van 39,5 millimeter dik en één carbonplaat over de hele lengte van de schoen.

De Keniaanse wereldrecordhouder Eliud Kipchoge zal de schoen vermoedelijk dragen tijdens de marathon van Londen in april en mogelijk ook in de olympische marathon van Tokio.

World Athletics is met strikte regels gekomen omdat sommige hightech-hardloopschoenen mogelijk oneerlijk prestatievoordeel zouden geven. De bond deed zelfs voor het eerst een schoen in de ban en dat is de Nike Vaporfly waarop Kipchoge vorig najaar als eerste mens de marathon onder de 2 uur heeft gelopen. In die schoen waren meerdere carbonplaten in de zool verwerkt.

Nike introduceerde het eerste model van de Vaporfly in 2016. Het bleek een wonderschoen, waarop menig atleet persoonlijke records liep. De meeste marathons van de afgelopen jaren zijn ook gewonnen op een model van de Vaporfly waarin één carbonplaat is verwerkt. Om die reden heeft World Athletics de schoen legaal verklaard.

Nike-topman John Donahoe zei bij de lancering van het nieuwste model dat er geen sprake is van ’technische doping’. „We maken gebruik van materialen die we altijd hebben gebruikt, maar brengen ze op een innovatieve manier samen.”

Csaba Burjan Ⓒ Hollandse Hoogte

Shorttrack: Olympisch kampioen geschorst om beledigen China

17.25 uur De Hongaarse shorttracker Csaba Burjan is voor een jaar uit het nationale team gezet als straf voor het beledigen van China. Burjan won in 2018 in Pyeongchang olympisch goud met het mannenteam op de aflossing. Hij plaatste begin december een video op Instagram waarin hij zich zeer neerbuigend uitliet over China.

Zijn lelijke woorden over China kwamen hard aan bij de Chinese bondscoach van het Hongaarse shorttrackteam. „Ik kan niet tolereren dat een Hongaarse schaatser zulke racistische opmerkingen maakt over China”, luidde zijn reactie op Instagram en nam vervolgens ontslag bij de Hongaarse bond.

De bond accepteerde het ontslag niet en besloot vervolgens de shorttracker te straffen. De 25-jarige Burjan heeft inmiddels spijt betuigd voor zijn beledigende post op Instagram. Hij verklaarde zijn wangedrag uit frustratie en vermoeidheid na lang wachten op het vliegveld van Shanghai.

Dragan Skocic Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Kroaat volgt Wilmots op als bondscoach Iran

12.35 uur: De Kroaat Dragan Skocic volgt Marc Wilmots op als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Iran. De Iraanse voetbalbond bevestigde donderdag mediaberichten waarin de komst van Skocic was gemeld.

Wilmots stopte in december met zijn werkzaamheden in Iran. Hij was pas sinds mei in functie en had een contract tot en met het WK van 2022. De 51-jarige Skocic was al werkzaam in Iran, als clubtrainer van Sanat Naft. Iran staat in de tweede groepsfase van de WK-kwalificatie derde in een poule waarin Irak de leiding heeft. De winnaars van de acht groepen en de beste nummers 2 gaan door naar de derde kwalificatieronde.

IJshockey: Slecht begin voor Oranje bij OKT

12.30 uur: De Nederlandse ijshockeyers zijn het tweede kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2022 slecht begonnen. Polen was donderdag in het openingsduel in Nur-Sultan in Kazachstan met liefst 8-0 te sterk. Kazachstan (vrijdag) en Oekraïne (zondag) zijn de overige opponenten van Oranje. Alleen de winnaar van de groep kwalificeert zich voor het derde en laatste olympische kwalificatietoernooi.

Polen, de nummer 22 van de wereld, nam al snel afstand van Nederland (28e op de mondiale ranking). Oranje staat in Kazachstan onder leiding van de Tsjech Bohuslav Subr, coach van Tilburg Trappers. Hij vervangt Doug Mason, die andere ijshockeyverplichtingen heeft.

Nederland had in december en begin januari de drie duels in het eerste olympische kwalificatietoernooi gewonnen, van Mexico (17-1), Taiwan (14-1) en Spanje (5-3). Alleen in 1980 deden de Nederlandse ijshockeymannen mee aan de Olympische Spelen.

Golf: Goed begin Besseling in Australië

09.54 uur: Wil Besseling is het ISPS Handa Vic Open, een golftoernooi uit de Europese Tour in Australië, goed begonnen. De Nederlander kwam op de eerste dag uit op 67 slagen, liefst vijf onder het baangemiddelde. Besseling deelt daarmee de veertiende plaats. De Spanjaard Alejandro Cañizares was een klasse apart op de banen van Geelong. Hij legde een ronde af van 63 slagen, 9 onder par.

Besseling kwam op hole 2 tot een eagle (-2) en tot birdies op de holes 3, 12 en 15. Lars van Meijel deed het ook goed met 68 slagen. Daarmee deelt hij de 30e plaats. Darius van Driel, net als Van Meijel voor het eerst in het bezit van een speelkaart voor de Europese Tour, kwam uit op 71.

Besseling slaagde er afgelopen najaar niet in een vast startbewijs te veroveren. Hij mag wel meedoen in de wat kleinere toernooien van de Tour, zoals die in Geelong. Besseling was afgelopen jaar de beste Nederlander in het KLM Open met de zevende plaats. In december verraste hij met de gedeelde derde plaats in het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika.

Daniel van Kaam Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: FC Groningen verlengt met Daniël van Kaam

08.52 uur: FC Groningen heeft Daniël van Kaam langer aan zich gebonden. De 19-jarige middenvelder tekende bij de Eredivisionist een nieuw contract dat loopt tot de zomer van 2023. De huidige overeenkomst met de in Delfzijl geboren Van Kaam zou komende zomer aflopen.

Van Kaam maakt sinds afgelopen zomer deel uit van de selectie van hoofdtrainer Danny Buijs. De uit de opleiding van FC Groningen afkomstige middenvelder debuteerde op 6 oktober 2018 als invaller in de uitwedstrijd van FC Groningen tegen ADO Den Haag. Dit seizoen kwam Van Kaam in zes eredivisieduels in actie, de laatste vier wedstrijden begon hij in de basis.

„Daniël is een groot talent met specifieke kwaliteiten. Hij is een creatieve speler, die met zijn spel snelheid aan een wedstrijd kan geven en iets kan creëren. Wij zijn heel blij dat Daniël zijn toekomst aan FC Groningen heeft verbonden”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Toronto Raptors pointguard Kyle Lowry met een lay-up. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Clubrecord voor NBA-kampioen Toronto Raptors

08.07 uur: Met een driepunter een halve minuut voor het einde hielp basketballer Serge Ibaka zijn ploeg Toronto Raptors aan de twaalfde overwinning op rij in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Het werd een benauwde 119-118-zege voor de titelverdediger op Indiana Pacers, dat in de Scotiabank Arena tegen de derde nederlaag op rij aanliep.

Het was opnieuw een zwaarbevochten zege, nadat de Raptors in het derde kwart nog tegen een achterstand van 19 punten hadden aangekeken. Maar de ploeg toonde veerkracht zoals het dat in het kampioensjaar ook zo vaak had gedaan. Ibaka kwam tot 30 punten maar was niet eens de topschutter aan Canadese kant. Die rol was voor Kyle Lowry met 32 punten, 10 assists en 8 rebounds. De serie van twaalf overwinningen op rij betekende een record voor Toronto dat eerder in 2016 en 2018 elf keer achter elkaar had gewonnen.

Wielrennen: Tweede succes op rij voor Sunweb in Herald Sun Tour

07.36 uur: Voor wielerploeg Sunweb is de Herald Sun Tour bijzonder goed begonnen. Na ritwinst in de openingsetappe was er op de tweede dag opnieuw reden tot juichen. De Australiër Jay Hindley won de tweede etappe met een aankomst bergop in Falls Creek. De 23-jarige renner liet zijn landgenoten Damien Howson en Sebastian Berwick achter zich.

De eerste rit was gewonnen door zijn ploeggenoot Alberto Dainese, die dit jaar is overgekomen van de Nederlandse opleidingsploeg SEG. Hindley nam de leiderstrui over van de Italiaan. Sunweb heeft geen Nederlanders mee naar Australië

Spelers Mirandes vieren feest Ⓒ EPA

Voetbal: CD Mirandés stunt weer in Copa del Rey

07.00 uur: Mirandés heeft in het Spaanse bekertoernooi opnieuw voor een stuntje gezorgd. De middenmoter uit de tweede liga schakelde in de kwartfinales op eigen veld Villarreal met 4-2 uit. Eerder in het toernooi was Mirandés ook al te sterk voor Sevilla en Celta de Vigo, eveneens twee clubs uit de hoogste divisie in Spanje.

Mirandés haalde in 2012 ook al de laatste vier in de Spaanse beker.