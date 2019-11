Video: Frenkie de Jong ziet weergeloze goal van Messi

Het betekende voor de nummer 10 zijn eerste hattrick sinds 18 september vorig jaar, toen hij in Camp Nou drie keer scoorde in de Champions League tegen PSV (4-0). Messi zorgde ervoor dat zijn ploeg na twaalf speelrondes nog steeds bovenaan staat in La Liga. Barcelona heeft evenveel punten als Real Madrid (25), maar een iets beter doelsaldo. De Madrilenen wonnen eerder op de dag bij Eibar (0-4).

De Catalanen konden wel weer een succesje gebruiken na de nederlaag vorige week bij Levante (3-1) en het teleurstellende gelijkspel in de Champions League thuis tegen Slavia Praag (0-0). Valverde, die de druk ongetwijfeld voelt toenemen, gaf tegen Celta de 17-jarige Ansu Fati weer een kans in de basis. Hij hield grote namen als Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Arturo Vidal en de net van een blessure herstelde Luis Suárez op de bank.

Na een moeizame openingsfase kwam Barcelona vanaf 11 meter op voorsprong. Lucas Olaza bracht de bezoekers enkele minuten voor rust op gelijke hoogte door een vrije trap fraai langs doelman Marc-André ter Stegen te krullen. De vrije trap was toegekend na een overtreding van Messi, die daar een gele kaart voor kreeg. De Argentijn liet enkele minuten later zien dat hij ook vrije trappen kan nemen. Kort na rust showde hij dat opnieuw. In de slotfase schoot de al vroeg ingevallen Busquets de 4-1 binnen.