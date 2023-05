Opsteker voor AZ: schaduwspits De Wit terug in wedstrijdselectie

De terugkeer van De Wit is goed nieuws voor AZ-coach Pascal Jansen, die de gedreven schaduwspits goed kan gebruiken tegen de powervoetballers tegen West Ham United. Donderdag speelt AZ de return tegen de Londenaren, nadat de ploeg afgelopen donderdag een krappe 2-1 nederlaag leed in het Olympic Park van The Hammers.

De Wit liep zijn blessure tijdens een oefenwedstrijd tegen Atalanta Bergamo, op 29 december van het afgelopen jaar. Hoewel de gekwetste rechtervoet werd onderzocht, er werden onder andere foto’s gemaakt, werd de ‘nummer tien’ toch in de competitieduels met Vitesse, Excelsior en Heerenveen met pijnstillers het veld ingestuurd. Thuis tegen Fortuna Sittard, op 22 januari, kon De Wit de pijn niet meer verdragen en verliet hij strompelend veld. Bij een volgende scan werd wél een scheurtje in een bot van zijn rechtervoet opgemerkt en moest de aanvallende middenvelder, één van de sterkhouders van Jansens equipe, de lappenmand in.