’Extra Tijd Met’ Zonta van den Goorbergh: ’Een ongeluk op het circuit raakt me elke keer weer’

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Zonta van den Goorbergh: „Je moet wel een beetje vrolijk in het leven staan, toch?” Ⓒ Jos Schuurman

Zonta van den Goorbergh (17) geldt als een van de grootste racetalenten uit Nederland. Volgend weekend is het vizier op hem gericht tijdens de Dutch TT in Assen. Vandaag beantwoordt de Moto2-coureur in de rubriek ’Extra Tijd Met’ vragen die hij normaal gesproken in de paddock niet zo snel krijgt.