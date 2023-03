Feyenoord deelt Ajax enorme dreun uit in strijd om landstitel

Binnen vijf minuten wist het in blakende vorm verkerende Feyenoord de sfeervolle Johan Cruijff ArenA stil te krijgen. Een prachtige aanval via Oussama Idrissi (hakje), Quilindschy Hartman (perfecte voorzet) en Santiago Gimenez leidde tot de 0-1. Gimenez was zo in de wolken dat hij leek te vergeten dat het een uitwedstrijd zonder Feyenoord-supporters was en rende naar een Mexicaanse vlag, die in het hol van de leeuw niet voor hem, maar voor de Ajax-spelers Jorge Sanchez en Edson Alvarez was bedoeld. Een bierdouche was het gevolg.

Het zou de Mexicaan een zorg zijn. Zorgen had Hartman even later wel. De linksback pakte een onnodige gele kaart door na een – qua kaarten door de vingers geziene – overtreding de bal weg te schieten. Danny Makkelie kon niet anders dan hem alsnog op de bon slingeren.

De scheidsrechter wilde de Klassieker niet vermoorden en spaarde Hartman even later door hem na een overtreding op Mohammed Kudus niet zijn tweede gele kaart te geven. Feyenoord-trainer Arne Slot besefte dat Hartman met vuur speelde en verving hem in de 23e minuut al door Marcos Lopez.

Op dat moment stond het al 1-1 en dat mocht Alireza Jahanbakhsh zich aanrekenen. De Iraniër stond te slapen bij een corner van Steven Berghuis en zag Alvarez binnen knikken. Steven Bergwijn was dicht bij de 2-1, maar zijn inzet werd gekraakt. Makkelie had vervolgens pech dat VAR Rob Dieperink hem niet naar het scherm riep om de harde overtreding van Idrissi op Owen Wijndal zelf te beoordelen. Idrissi kwam met geel weg.

Edson Alvarez zorgt voor de gelijkmaker. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het deerde het elftal van Heitinga, die als speler nooit een Klassieker verloor, aanvankelijk niet, want na een geniale ingeving van oud-Feyenoorder Berghuis nam de thuisclub de leiding. De spelmaker liet zich slim uitzakken en stuurde (op het randje van buitenspel) Bergwijn weg. Diens voorzet werd door Tadic knap binnen gewerkt: 2-1. Het was naast zijn 110 assists de 101e treffer van de Serviër in het Ajax-shirt.

Het stadion ontplofte, want virtueel had Ajax de koppositie van de Eredivisie in handen. Zelfs het spel van Calvin Bassey, die de hele eerste helft ruzie met de bal had, kon de Amsterdamse pret niet drukken.

Sebastian Szymanski zet Feyenoord naast Ajax. Ⓒ Pro Shots

De voorsprong was op dat moment verdiend, maar na de hervatting was het Feyenoord wat de klok sloeg. En de treffer – nu na zeven minuten – was het logische gevolg van het spelbeeld na rust. Sebastian Szymanski was het eindstation van een schitterende aanval, Jahanbakhsh de assistgever (2-2).

Geertruida matchwinner

Met zijn wissels (Francisco Conceiçao voor Wijndal en later Kenneth Taylor en Bergwijn voor Davy Klaassen en Brian Brobbey) gaf Heitinga aan dat voor Ajax alleen de winst telde. De Amsterdammers hebben met PSV- en FC Twente-uit en AZ-thuis nog een loodzwaar programma. Veel zwaarder dan de Rotterdammers. De 3-2 viel niet meer. De rode kaart voor Idrissi ook niet, maar die tweede gele kaart had hij bij een overtreding op Conceiçao wél verdiend.

Weer streek Makkelie met zijn hand over het hart. Het bleek een beslissing met grote gevolgen, want ondanks een levensgrote kans voor Mohammed Kudus en een supersave van Timon Wellenreuther was het Feyenoord dat met de volle buit aan de haal ging. David Hancko kopte de bal uit een corner van Orkun Kökcü door en Geertruida werd matchwinnaar.