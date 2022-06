Protest Russische bond tegen tricot Oekraïne

Op het blauwe en gele shirt is een silhouet van Oekraïne afgebeeld inclusief De Krim. Dat schiereiland is in 2014 geannexeerd door de Russen en de Russische voetbalbond protesteert ertegen, dat het toch op het tricot is afgebeeld als onderdeel van Oekraïne.

,,De RFU heeft bij de FIFA een protest ingediend, omdat de Oekraïense bond op hun tricots de Krim als onderdeel van de Oekraïne hebben afgebeeld en daarmee regels van de FIFA heeft overschreden”, aldus het Russische persbureau Tass. Volgens de Russische bondspresident Viacheslav Koloskov is het protest gerechtvaardigd. ,,Een protest is noodzakelijk, omdat vanwege een referendum Krim en Sebastopol deel uitmaken van het Russische territorium. En als Russisch territorium op de uitrusting van een andere natie wordt afgebeeld, moeten wij een protest indienen”, aldus Koloskov, die nog geen bezwaar heeft ingediend tegen de afbeelding van de Donbas-regio op het Oekraïense shirt.

Verheugd over uitschakeling

Een groot deel van dat gebied is in Russische handen gevallen na de invasie van februari. Eerder waren er in de door Russische separatisten gedomineerde regio’s Donetsk en Luhansk al twee zelfverklaarde republieken op Oekraïens grondgebied ontstaan, die behalve door Rusland en enkele Russische vazallenstaten door niemand in de wereld worden erkend.

Koloskov toonde zich ook verheugd over de uitschakeling van Oekraïne door Wales in de play-off voor het WK. ,,Het succes van Wales heeft ervoor gezorgd, dat de gerechtigheid in de sport en de triomf van de sportprincipes bevestigd zijn”, meent de Russische bobo, een voormalige vice-president van de FIFA. De Russen zijn er later dit jaar op het WK in Qatar ook niet bij. Na de Russische invasie in Oekraïne heeft de FIFA de Russen verbannen uit het landenvoetbal en uit de play-offs voor het WK gegooid.