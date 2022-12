Van Gaal: ’Ik bekritiseerde Messi helemaal niet’

Messi ging na afloop verhaal halen bij Van Gaal, met een minachtend gebaar, waarmee hij duidelijk wilde maken dat Van Gaal ’teveel had gepraat’. De afzwaaiende bondcoach laat weten dat zijn woorden helemaal niet negatief richting de Argentijn waren bedoeld.

„Ik bekritiseerde Messi helemaal niet, ik merkte gewoon op dat we er in 2014 in slaagden hem uit te schakelen door de bal niet naar hem te krijgen. Maar de Argentijnse pers heeft het verkeerd geïnterpreteerd.”

Trots op ongeslagen status en uitleg Weghorst-treffer

Ondanks de teleurstelling over de uitschakeling is Van Gaal er wel trots op dat hij in zijn twee optredens op de WK’s in Brazilië en Qatar geen wedstrijd heeft verloren. „In beide verloren we op strafschoppen, maar tijdens de 90 minuten en verlengingen versloeg niemand ons.”

De bejubelde vrije trap-goal van Wout Weghorst was eigenlijk bedoeld voor Memphis Depay, liet Van Gaal ook nog weten. Depay was op dat moment echter al gewisseld. „De opzet was voor Memphis. Hij beweegt perfect met zijn rug richting het doel van de tegenstander en moest een schijnbeweging naar links maken om vervolgens met rechts af te maken.”