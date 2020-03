Daley Blind en Dusan Tadic Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Dusan Tadic wees Erik ten Hag vorig seizoen in het Hilton Hotel in München de weg toen de trainer in de ogen van de spelers met hoge snelheid een doodlopende straat inreed. Na het debacle tegen AZ (0-2) kondigde de aanvoerder desgevraagd een nieuw indringend gesprek met zijn trainer aan.