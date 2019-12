Ajax-fans zorgen voor ’trending’ Lasse Schöne

Er wordt op sociale media massaal gereageerd op de oproep. Zo vliegen de filmpjes van Schöne je om de oren, zoals ook die fabelachtige vrije trap van de Deen in de gewonnen Champions League-kraker van vorig seizoen tegen Real Madrid.

Volgens de Italiaanse journalist Nicoló Schira zou Schöne op de transferlijst zijn geplaatst om ruimte te maken voor nieuwe aankopen. Dat meldde de journalist van de sportkrant Gazzetta dello Sport dinsdagavond op Twitter. Dat zou overigens opvallend nieuws zijn. Schöne staat bij Genoa nagenoeg elke wedstrijd in de basis en kwam in augustus van dit jaar pas over van Ajax. De Turijnse club betaalde anderhalf miljoen euro voor de 33-jarige middenvelder. Schöne heeft bij Genoa sowieso nog een doorlopend contract tot medio 2021.

Lasse Schöne in actie voor Genoa. Ⓒ EPA

Schöne’s succesvolle periode bij Ajax

Schöne speelde in de periode van 2012 tot en met 2019 voor Ajax en groeide in Amsterdam uit tot één van de publiekslievelingen. Met zijn fantastische traptechniek en daaruit voortvloeiende doelpunten kreeg hij de supporters met regelmaat op de banken.

Schöne speelde voor Ajax liefst 287 officiële wedstrijden en vond daarin 64 keer het net. Met de Amsterdammers werd hij drie keer kampioen van Nederland. Dat gebeurde in 2013, 2014 en 2019. En in zijn laatste jaar bij Ajax, waarin ook de halve finale van de Champions League werd bereikt, veroverde Schöne daarnaast de beker en nam zo afscheid met de dubbel.