Emoties gouden Suzanne Schulting alle kanten op: ’Het allerergste dat mijn ouders er niet zijn’

„Na mijn finish kwam de spanning van de hele dag eruit”, zei ze tegen de NOS. „Ik was zo zenuwachtig, echt niet normaal. Je kan in de kwartfinale nog zulke goede benen hebben, dan moet je het in de finale nog maar even laten zien.”

In die kwartfinale reed Schulting een wereldrecord. „Nee, ik had niet verwacht dat ik die hier zou rijden. Al wilde ik het natuurlijk wel graag. Je weet al vier jaar dat je hier je olympische titel moet verdedigen. Er wordt op me gejaagd, maar ik ben rit voor rit bij mezelf gebleven en deed mijn eigen ding. Ik bleef in mezelf geloven en focuste me op mijn taak.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

En dat resulteerde uiteindelijk in een schitterende gouden medaille op de 1000 meter. Opnieuw. „Het is in het shorttrack niet vanzelfsprekend dat je ’weer’ even goud wint, er zijn zoveel grote namen.” En dan zag Schulting kort voor haar finale ook nog eens hoe de mannen bij de relay op twee duizendsten de finale misliepen op de 5000 meter. „Dat laat zien hoe dubbel onze sport is. Soms zo mooi, soms echt verschrikkelijk.”

Bekijk hier wanneer de Nederlandse sporters in actie komen in China.

Waar Schulting nog het meeste van baalde, was dat haar ouders er in Peking niet bij konden zijn. „Dat vind ik het allerergste”, zei ze met betraande ogen. „Want zoveel Olympische Spelen rijd je niet. Ik heb ontzettend veel zin in die andere twee afstanden, maar ook heel veel zin om weer naar huis te gaan en ze te knuffelen.”