Astana schorst ’Superman’ López die wordt genoemd in dopingzaak

„We zijn verrast door het nieuws dat gisteren verspreid werd via de media”, laat Astana weten. „Op dit moment kennen we geen details en we hebben beslist om Miguel Ángel López meteen op non-actief te zetten tot er meer duidelijkheid is over de omstandigheden.”

López wordt in verband gebracht met dokter Marco Maynar Mariño naar wie een onderzoek loopt wegens dopingzaken en witwassen.n. Op 11 mei van dit jaar werd Maynar gearresteerd, maar intussen is hij weer vrijgelaten.

López zou volgende week starten in de Villafranca-Clásica en in de Ronde van Castilië en León ter voorbereiding op zijn deelname aan de Ronde van Spanje in augustus. Na de schorsing door zijn ploeg Astana is die deelname onzeker. De Colombiaan, die dit voorjaar een rit won in de Ronde van Alpen, moest in mei in de vierde etappe van de Giro d’Italia opgeven wegens heupklachten als gevolg van een val.