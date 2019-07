PSV bevestigt vertrek Luuk de Jong naar Sevilla

„We raken een goede voetballer en een fantastisch mens kwijt, maar we gunnen het hem van harte”, aldus technisch manager John de Jong van PSV.

De Jong kon zijn contract bij PSV verlengen maar gaf de voorkeur aan een nieuw buitenlands avontuur. „Maar omdat ik het zo fijn heb gehad in Eindhoven, moest er wel sprake zijn van een mooi totaalplaatje”, vertelt hij op de website van PSV. „Sevilla voldoet aan alle wensen, wat dat betreft. Een prachtige club in een topcompetitie. Ik wil de supporters van PSV bedanken voor de steun in de voorbije jaren. Ik heb altijd de waardering gevoeld. PSV zal voor altijd een deel van mij blijven.”

PSV, de nummer twee van het afgelopen seizoen in de eredivisie, dreigt na De Jong ook beide buitenspelers kwijt te raken. Hirving Lozano en Steven Bergwijn staan in de belangstelling van meerdere clubs. PSV verzekerde zich vorige week al van de komst van vleugelspits Bruma uit Portugal.