Simone Biles verjaagt demonen met brons en zilver

Van hen pakte Guan Chenchen, ook al de beste in de kwalificaties, het goud met een score van 14,633. Zilver ging naar haar landgenote Tang Xijin: 14,233.

Biles (24) won in Rio nog vier keer olympisch goud. In Tokio pakte ze door haar korte optreden in de landenfinale ook nog zilver. Met een afsprong dubbele salto gehoekt eindigde haar carrière misschien wel. Al liet de 19-voudig wereldkampioene dat de afgelopen maanden open.

Nadat ze vorige week in de landenfinale vroegtijdig was afgehaakt, verklaarde het Amerikaanse kamp dat er sprake was van een fysieke blessure. Maar Biles gaf later zelf toe bezweken te zijn onder de druk. De dagen erna volgden vier afzeggingen, uiteindelijke keerde ze voor de balkfinale alsnog terug in het Ariake Gymnastics Centre. Op hetzelfde toestel ging ze in Rio in de fout waarna ze als derde eindigde achter Sanne Wevers, die als derde reserve nog in Tokio was en de finale als toeschouwer volgde.

Na haar uitstappen vorige week vertelde ze last te hebben van zogenoemde ’twisties’, een situatie waarbij de turnster tijdens een moeilijke sprong de coördinatie plotseling verliest. Biles zei door stress bevangen met name op sprong en vloer last te hebben. „Maar het overkomt me nu ook op balk en brug”, gaf ze aan. Op een toestel zonder driedubbele salto’s durfde ze het dinsdag toch aan. Met een bronzen plak als beloning.