Egan Bernal rekent zich nog niet rijk in Giro: ’Alles kan gebeuren’

Steven Kruijswijk: 'Wat er is gebeurd, ligt achter me'

Zonder topvorm hoopt Steven Kruijswijk zich de komende week wel te kunnen meten met de beste klassementsrenners in het 7e Critérium du Dauphiné. ,,Het is meer de bedoeling tijdens deze koers, en daarna op het geplande trainingskamp, de stijgende lijn door te trekken. Op m’n best moet en wil ik zijn ...