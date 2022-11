Premium Het beste van De Telegraaf

’Dat WK-jonges niveau niet haalden is begrijpelijk’ PSV faalt met wintertitel voor het grijpen: ’Vier nederlagen te veel’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Van Nistelrooy nam met een vervelend gevoel afscheid van zijn spelers, die hij op 5 december weer begroet: „Vier nederlagen in veertien wedstrijden is te veel” Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - PSV had de wintertitel voor het grijpen, maar faalde tegen AZ. Na de vierde opeenvolgende thuisnederlaag tegen de Alkmaarse Angstgegner gaan de Brabanders maximaal als nummer twee en bij winst van Feyenoord thuis tegen Excelsior als nummer drie de vervroegde winterstop in. De tik kwam hard aan bij PSV. ,,We hadden het momentum goed kunnen pakken. Maar dat hebben we niet gedaan”, besefte Cody Gakpo.