Bertens speelt in Nederlandse nacht

Kiki Bertens kan voor de tweede keer in haar tennisloopbaan de derde ronde bereiken van de Australian Open in Melbourne.

De nummer negen van de plaatsingslijst speelt in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag tegen de Australische Arina Rodionova. Beiden namen het nog nooit tegen elkaar op.

Rodionova is de nummer 163 van de wereld. Ze doet op een wildcard mee aan het grandslamtoernooi in Melbourne. De 30-jarige tennisster won nog geen enkel toernooi op WTA-niveau en staat voor de eerste keer in haar carrière in de tweede ronde van de Australian Open. Rodionova schakelde na een twee uur durende partij de Oekraïense Katerina Bondarenko in drie sets uit: 3-6 7-6 (5) 6-0.

Bertens (28) bereikte vlot de tweede ronde door de Roemeense Irina-Camelia Begu in twee sets te verslaan: 6-1 6-4. In 2018 was de derde ronde het eindstation voor de Nederlandse topper in Melbourne.

De partij tussen Bertens en Rodionova staat op baan 8 als tweede duel geprogrammeerd na een wedstrijd in het mannendubbel. Die eerste krachtmeting begint om 01.00 uur Nederlandse tijd.