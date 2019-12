Elia draagt bij aan dikke zege Basaksehir

De aanvaller maakte het vijfde en laatste doelpunt van zijn ploeg in Istanbul.

Medipol Basaksehir houdt door de zege de koppositie in Turkije in het vizier. De achterstand op lijstaanvoerder Sivasspor is teruggebracht tot een punt. Sivasspor speelt zondag nog wel voor eigen publiek tegen Göztepe.