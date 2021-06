De Boer denkt na over wissels tegen Noord-Macedonië

Frank de Boer is blij met de winst op Oostenrijk. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal speelt maandag de derde groepswedstrijd op het EK tegen Noord-Macedonië, en die wedstrijd gaat nergens meer om omdat Oranje al zeker is van de winst in Groep C. De vraag is dan ook of, en zo ja welke spelers er in dat duel rust krijgen met het oog op de achtste finale van een kleine week later.