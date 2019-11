Premier League: debuut Mourinho, Oranje-clash en een topaffiche

Het startsein (13.30 uur) komt vanuit Londen, van West Ham om precies te zijn. The Hammers zijn mogelijk het eerste slachtoffer van de kersverse trainer van Tottenham: José Mourinho. De Portugees nam deze week het stokje over van de ontslagen Mauricio Pochettino.

Nederlanders

Ze hebben net afscheid van elkaar genomen bij Oranje, maar staan nu alweer tegen over elkaar in de Premier League: Patrick van Aanholt tegen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Met andere woorden, Crystal Palace ontvangt Liverpool. The Reds zijn nog altijd ongeslagen en gaan fier aan kop in Engeland.

Nathan Aké kan na afgelopen week weer twee interlands bijschrijven. Een mooi feit voor de verdediger van Bournemouth, die ook nog tegen Estland wist te scoren. Nu maakt de ’kleine Gullit’ zijn opwachting tegen Wolverhampton.

Davy Pröpper (r) in actie tegen Manchester United. Ⓒ AFP

Davy Pröpper zal met Brighton de rol van gastheer op zich nemen als Leicester City, de verrassende nummer twee van de Premier League, op bezoek komt.

Bij Everton is Marcel Brands nog altijd technisch directeur. Vanaf de bestuurskamer kijkt hij vanmiddag uit op het veld van Goodison Park, waar The Toffees de hekkensluiter ontvangt. Vervelend voor Tim Krul is dat hij met Norwich de bezoekende ploeg is, die onderaan staan in de Premier League.

Voor Watford ziet de wereld er iets rooskleuriger uit na de eerste overwinning van het seizoen, toen Norwich tijdens de vorige speelronde werd verslagen. Daryl Janmaat deed mee in de festiviteiten, maar moet nu thuis met Watford zijn beste beentje voor zetten tegen Burnley.

Deze wedstrijden beginnen allemaal om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Topper

Als kers op de taart (18.30 uur) wordt de mooie voetbalzaterdag van de Premier League afgesloten in Manchester. City neemt het op tegen Chelsea. Welke blauwe grootmacht zal zegevieren in het Etihad Stadium?

Manchester City-trainer kan zich in de strijd om de titel geen puntenverlies tegen Chelsea veroorloven. Ⓒ Action Images via Reuters

Programma & uitslagen

West Ham - Tottenham

Bournemouth - Wolverhampton

Arsenal - Southampton

Brighton - Leicester City

Crystal Palace - Liverpool

Everton - Norwich

Watford - Burnley

Manchester City - Chelsea

Sheffield United - Manchester United (zondag)

Aston Villa - Newcastle (maandag)

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.