Lieke Martens klaar voor clash met Team USA

Lieke Martens heeft de vorm om Team USA pijn te doen. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

YOKOHAMA - Aan alles valt te merken dat de Oranje Leeuwinnen heilig geloven in een goede afloop tegen de Verenigde Staten. Eén van die speelsters bij wie het heilige vuur heviger brandt dan ooit is Lieke Martens. De 28-jarige flankenspeelster, Champions League-winnares met FC Barcelona, verkeert in een bloedvorm. „Het ontzag voor Amerika is minder geworden.”