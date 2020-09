Van springen van de schans naar geel in de Tour de France

Primoz Roglic, in 2018 op de springschans van SK Zagorje in Kisovec. Ⓒ De Telegraaf

CHAMPAGNOLE - Van mountainbikers (Cadel Evans, Egan Bernal) was bekend dat ze de Tour de France konden winnen. Als alles goed gaat, staat er zondag met Primoz Roglic in Parijs een voormalige schansspringer in de gele trui te genieten. En die prijs is bijna een zege op bestelling. „Ooit wilde ik de beste worden van de wereld. Dat is niet gelukt en toen ben ik wat anders gaan doen. Zo simpel is het.” Wel slim van hem...