’Bryan Linssen is een spits op zíjn manier’

DOEL

„Xavier Mous staat op doel, na een weekend waarin weinig keepers echt uitblonken”, aldus de 35-voudig international. „Die jongen is erin gekomen bij SC Heerenveen dit seizoen en het is geweldig hoe hij zich daar staande houdt, met Erwin Mulder achter zich.”

DEFENSIE

„Van Noussair Mazraoui is bekend dat hij aanvallend heel goed is”, aldus Haan. Gevraagd naar een vervolgstap of eventuele interesse uit de Europese top, is hij duidelijk. „Hij hóórt in een offensieve ploeg, die naar voren denkt en speelt. Dus bij Ajax zit hij precies goed.”

„André Ramalho staat centraal, al is een verdediger kiezen lastig. De drie topclubs hebben weer de status zoals het altijd geweest is en kennen weinig druk qua tegenstand. Ramalho is een aardig goede verdediger, die er af en toe eentje binnenkopt en nu met de voet scoorde. Hij schoot deze bal ook technisch goed in tegen FC Utrecht.”

„Lisandro Martinez heb ik vanaf het begin dat hij bij Ajax speelt geweldig gevonden. Ik heb nooit begrepen dat hij lange tijd niet eens genoemd werd, maar hij is helemaal terug en er is vertrouwen in hem. Hij speelt áltijd hoe hij moet spelen: op goed niveau.”

„Ik vond Tyrell Malacia goed, maar Maximilian Wittek was met drie assists tegen Cambuur meer bepalend voor Vitesse en de uitslag. Hij heeft een fantastische linkerpoot en als hij Europees speelt met Vitesse, in een sterke groep, komt hij ook makkelijk mee.”

MIDDENVELD

„Ibrahim Sangaré wordt langzaam de leider van PSV en speelt eigenlijk week op week goed. Wat ik altijd zo leuk vind en typisch Nederlands: we vinden eerst dat we een Mickey Mouse-competitie hebben, maar als er dan iemand uit het buitenland komt, dan kan hij er eerst geen klote van. En na verloop van tijd zeggen we allemaal: verdomme, die kan aardig voetballen.”

„Naast hem staat Riechedly Bazoer. Zijn teamgenoot Sondre Tronstad was ook goed, maar Bazoer is de aandrijver van Vitesse. Hij heeft een lange weg afgelegd en je ziet dat hij weer plezier heeft. Vorig jaar had men het over Tannane en Bazoer, maar je ziet dat Bazoer het ook alleen kan.”

„Cody Gakpo staat op 10, dat vind ik een heel sterke speler. Hij kwam op die positie goed uit de verf, maar in principe vind ik hem beter vanaf links. Van daaruit maakte hij ook de goal en gaf hij de pass. Dat hij zo terugkomt na een blessure, betekent dat hij een geboren voetballer is. Die heeft weinig nodig om in vorm te komen. Hij is altijd dreigend naar de goal toe. Je móét hem als verdediger altijd in de gaten houden, anders is-ie weg.”

AANVAL

„Voor de linkerkant moest ik een keuze maken tussen Jesper Karlsson van AZ, die geconcentreerd en goed speelde, en Loïs Openda van Vitesse. Het is de laatste geworden. Bij de laatste goal, die hij afgaf in plaats van zelf te gaan, liet hij zien ook een fantastische teamspeler te zijn. Dat is een speler, net als Gakpo, waarbij je wéét dat er iets zal gebeuren. Als verdediger heb je het hiertegen altijd moeilijk, want ze gáán iets doen als ze de bal krijgen. Je hebt ook spelers die goed aan de bal zijn, maar dan gebeurt er niets.”

„Bryan Linssen is mijn speler van de week. Over hem is al zo vaak gesproken. ’Hij is geen spits’, maar hij is een spits op zijn manier. Een meevoetballende, die kei- en keihard werkt en negentig minuten lang bezig en onderweg is. Als hij ook negentig minuten krijgt.”

„Antony is mijn rechtsbuiten. Daar hoef je eigenlijk niets over te zeggen. Als trainer van de tegenstander moet je kopzorgen hebben over hoe hem af te stoppen, want dat is hij momenteel bijna niet. Hij is in de vorm van zijn leven, zit in het Braziliaans elftal en dat heeft hem vleugels gegeven.”