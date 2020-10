Rinus van Kalmthout pakt eerste podiumplaats in IndyCar-series

De race werd gewonnen door Josef Newgarden. Alexander Rossi eindigde voor Van Kalmthout als tweede.

Van Kalmthout raakte vlak na de start de leiding even kortt kwijt aan Colton Herta, maar hernam de koppositie enkele bochten verderop weer na een stevig duel. Na zijn eerste pitstop in de 18e van de in totaal 85 ronden kwam hij pal voor Herta weer de baan, maar in het duel dat volgde moest hij zijn meerdere erkennen in de Amerikaan.

VeeKay vond zichzelf in de 62 ronde, nadat hij voor de derde keer nieuw rubber en verse benzine had gehaald, terug op de zesde plek. In de slotfase knokte hij zich echter knap terug richting het podium.

„Dit geeft me veel vertrouwen”, aldus Van Kalmthout na afloop. „Het was een zware race, maar mijn laatste run was gelukkig goed. Heel fijn dat ik zo nog wat plekken kon terugpakken. Volgens mij was een tweede plek mogelijk geweest, dus ik ben niet honderd procent tevreden, maar natuurlijk ben ik blij met mijn eerste podium.”

Rookie

Van Kalmthout is bezig aan zijn eerste jaar in de IndyCar-series. De 20-jarige Hoofddorper van Ed Carpenter Racing reed vrijdag pas zijn twaalfde race op het hoogste Amerikaanse niveau.

Het was de eerste keer dat de rookie van pole mocht starten. Arie Luyendyk was 21 jaar geleden de laatst Nederlander die dat deed.

Het IndyCar-seizoen duurt nog twee races. Ook zaterdag wordt weer geracet in Indianapolis, waar jaarlijks op de oval de Indy 500 wordt verreden.

Van Kalmthout maakt een goede kans om het rookie-klassement te winnen. Newgarden vecht met Scott Dixon om de titel. Laatstgenoemde heeft een voorsprong van 40 punten.