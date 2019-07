Video: AS Roma zet vermiste kinderen in spotlight bij transfers

Spinazzola zette zijn handtekening onder een vierjarig contract. De Giallorossi tellen 29,5 miljoen euro neer voor de zevenvoudige Italiaanse international. Spinazzola verliet in de zomer van 2018 Atalanta voor Juve. In het begin van het seizoen hield een zware blessure hem enkele maanden aan de kant. Uiteindelijk speelde hij twaalf wedstrijden voor de Bianconeri.

Roma kondigde de komst van de linksback aan op een unieke manier. Links van de video konden mensen de presentatie van Spinazzola volgen, terwijl rechts foto’s van vermiste kinderen verschenen. Een samenwerking van de club met Missing Kids.

Ook de presentatie van Amadou Diawara, die overkomt van Napoli, verliep zo.

Voor Pellegrini, die eveneens voor vier jaar tekende, betaalde Juventus 22 miljoen euro. Hij werd opgeleid bij AS Roma, waar hij in september 2018 debuteerde voor het A-elftal. In januari werd hij uitgeleend aan Cagliari, waarvoor hij twaalf competitiewedstrijden speelde.