Mink van der Weerden stopt bij Oranje, bondscoach Delmee zet bezem in selectie

Beide spelers waren de afgelopen zomer nog actief namens Oranje op de Olympische Spelen van Tokio. Van aanvoerder Billy Bakker (236 caps) was al bekend dat hij is gestopt.

Na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen start de kersverse bondscoach Jeroen Delmée met ’frisse gezichten’ bij de Nederlandse mannenploeg. Bij de samenstelling van zijn eerste trainingsgroep heeft hij negen spelers opgeroepen, onder wie Tijmen Reijena, Dennis Warmerdam, Imre Vos en Tim Swaen, die nog nooit een interland hebben gespeeld.

In de trainingsgroep van Delmée ontbreken liefst tien van de achttien spelers uit de olympische ploeg die zijn voorganger Max Caldas meenam naar Tokio. Oranje werd in Japan in de kwartfinale al uitgeschakeld door Australië.

On hold

Sander de Wijn (161), Seve van Ass (189 caps), Robbert Kemperman (228 caps), Mirco Pruyser (142 caps) en Jeroen Hertzberger (267 caps) hebben bekend gemaakt dat ze hun interlandcarrière ’on hold’ zetten. Delmee: „Ze hebben gezegd dat ze, na de intensieve periode, langer tijd nodig hebben om aan te geven of ze hun commitment tot Parijs in 2024 kunnen afgeven. De bal ligt bij hen. Als zij aangeven weer beschikbaar te zijn, ga ik beoordelen of ze goed genoeg zijn en passen bij het gezicht dat we willen laten zien van Oranje.”