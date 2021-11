Dronken Peter Sagan betuigt spijt voor verwonden agent

De drievoudig wereldkampioen wielrennen zou op 25 april onder invloed van alcohol een politieagent hebben verwond. De Franse krant Monaco-Matin bracht het bericht maandag naar buiten.

Sagan plaatste zelf een spijtbetuiging op Instagram. „Met betrekking tot het nieuws dat maandag verscheen over de nacht van 25 april, wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn oprechte excuses aan te bieden. Het was een lelijke ervaring, het heeft me diep doen nadenken en ik heb er waardevolle lessen uit getrokken. Het spijt me oprecht dat dit is gebeurd, het zal niet meer voorkomen”, schreef de renner van Bora-hansgrohe, die overstapt naar TotalEnergies.

Sagan zou met zijn broer in de bewuste nacht zijn aangehouden door de politie omdat ze de avondklok hadden overschreden. Sagan bleek dronken en werd agressief toen hij uit de auto moest stappen. Hij verwondde de agent aan zijn hand. De renner zou zich zo verzet hebben omdat hij bang was dat hij bij een aanhouding zou worden gedwongen zich te laten vaccineren, meldde de krant.