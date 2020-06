Sturing neemt bij Vitesse oude rol van hoofd opleidingen weer aan

De 56-jarige oud-speler van de Arnhemmers, die sinds de start van de tweede seizoenshelft na het vertrek van Leonid Slutsky en tussenpaus Joseph Oosting weer als interim-trainer op de bank zat, tekent een contract voor onbepaalde tijd.

„Ik vind het het belangrijkste dat ik van waarde kan zijn voor deze mooie club”, reageert Sturing op de officiële website van Vitesse. „We hebben gesproken over de invulling van de rol als Hoofd Vitesse Voetbal Academie. Natuurlijk komen daar beleidsmatige zaken bij kijken, maar mijn passie ligt op het veld. Daarom zal ik in deze rol ook veelvuldig op het veld te vinden zijn, om jeugdspelers en trainers beter te maken”, licht Sturing toe.

Vertrek Aloys Wijnker

Voor de positie van hoofd opleidingen was een vacature, omdat Aloys Wijnker naar de KNVB vertrekt. Sturing was eerder al hoofd opleidingen bij Vitesse (2002-2003) en in dienst van PSV (2006-2008). Vitesse stelde recent de Duitser Thomas Letsch aan als nieuwe hoofdtrainer.