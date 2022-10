Twintig hechtingen deren scorende Rüdiger niet: ’Hij praat en lacht’

De bebloede Duitser bleef minuten liggen en kreeg 20 hechtingen in zijn hoofd, maar daar leek hij niet door van slag. „Rüdiger heeft een snee in zijn voorhoofd”, zei Real Madrid-coach Carlo Ancelotti. „Hij is bij bewustzijn, aan het praten en aan het lachen. Hij is blij omdat hij een belangrijke goal maakte. Hij wilde zelfs weer terug naar het veld na afloop.”

Zelf reageerde de mandekker op social media, waar hij de bekende kreet „What doesn't kill you makes you stronger”, gebruikt. „Ik ben in orde, bedankt voor alle berichten. Overigens is op social media veel mensen ook het bloed op het shirt opgevallen. Niet ver van waar Rüdigers hart hoort te zitten, net naast het embleem van de Koninklijke is er bloed te zien in de vorm van een hartje.