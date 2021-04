Finale Champions League lonkt voor Hakim Ziyech en Chelsea

Chelsea begon uitstekend aan de wedstrijd. Zo kreeg Timo Werner een megakans, maar op onverklaarbare wijze vond hij keeper Thibaut Courtois op zijn pad.

De ploeg van trainer Tuchel raasde over het veld. Christian Pulisic had geduld bij een aanval, omspeelde Courtois en schoot knap de 0-1 na 14 minuten op het scorebord.

Christian Pulisic met de 0-1. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Karim Benzema gaf Real Madrid een teken van leven, na een schitterende knal met links, maar zijn inzet raakte de paal. De Londenaren konden echter naar hartenlust aanvallen. De een na de andere Chelsea-aanval ging richting het doel van Courtois.

Maar natuurlijk was daar even later weer Benzema. Altijd maar weer de Fransman. Een kort genomen hoekschop belandde via-via bij de spits, die de bal met de rug naar de goal met het hoofd aannam en met een halve omhaal de 1-1 tegen de touwen knalde in de 29e minuut. Na de gelijkmaker werd de Koninklijke sterker, maar de rust werd met 1-1 bereikt.

Karim Benzema heeft de fraaie 1-1 aangetekend Ⓒ ANP/HH

Maar ook na de theepauze was Chelsea niet echt onder de indruk en drukte het Real in de verdediging. Ziyech mocht in de 65e minuut invallen van Tuchel. De aanvallende middenvelder liet zich direct zien en eiste regelmatig de bal en ook een vrije trap op een gevaarlijke positie op. Maar Courtois redde.

Gescoord werd er niet meer. De 1-1 eindstand geeft Chelsea het voordeel om in de return op Stamford Bridge het karwei af te maken. Het was de derde opeenvolgende keer dat de sterk spelende Engelsen niet verloren in een uitwedstrijd van de koningsklasse. In de voorgaande twee ronden wonnen ze zelfs, bij Atlético Madrid en Porto.