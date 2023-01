Alcaraz slaat Australian Open door blessure over

De 19-jarige Alcaraz schrijft op sociale media dat hij de blessure door een „onnatuurlijke beweging” opliep tijdens een training. „Ik heb zo hard gewerkt om mijn beste niveau te bereiken voor de toernooien in Australië, maar jammer genoeg zal ik niet kunnen spelen in Kooyong en de Australian Open. Het is zwaar, maar ik moet optimistisch zijn, herstellen en vooruitkijken”, zegt Alcaraz, die in september de US Open won en daarna als jongste speler ooit de hoogste positie op de wereldranglijst bereikte.

Alcaraz deed tot dusverre twee keer mee aan de Australian Open. Bij zijn debuut in 2021 haalde hij de tweede ronde en vorig jaar ging hij er in de derde ronde uit.