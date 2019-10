De Vrij trotse koploper met Internazionale

De bezoekers uit Milaan wonnen met 2-1 bij Brescia en zijn op 25 punten gekomen. Juve, dat woensdag nog tegen Genoa speelt, heeft twee punten minder.

Bij de ploeg van trainer Antonio Conte had Stefan de vrij een basisplaats. De centrale verdediger onderschepte een lange pass van Brescia met het hoofd en bracht daarmee Lautaro Martínez in stelling. Die zag hoe zijn schot van richting werd veranderd door een been van een Brescia-speler en onhoudbaar was voor doelman Enrico Alfonso.

Romelu Lukaku zette Inter op 2-0, maar ploeggenoot Milan Skriniar maakte het met een eigen doelpunt weer spannend. Brescia, met voormalig Inter-spits Mario Balotelli in de ploeg, kon in de slotfase niet meer voor de gelijkmaker zorgen.

