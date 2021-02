Nadine Visser verbreekt Nederlands record 60 meter horden in beste wereldjaartijd

„Eindelijk”, reageert haar coach Bart Bennema. „Hier waren we al een tijdje naar op zoek. In Zuid Afrika zag ik bijzondere dingen, maar dat was in de warmte met wind mee. Nu vallen de stukjes op hun plaats.” Bennema zag Visser goed starten.

„Dit was zoals het moet zijn. Als ze dit buiten doortrekt kun je denken aan tijden in de 12.50 op de 100 meter horden.” Over ruim een week starten de Europese indoorkampioenschappen in het Poolse Torún. „Nadine moet hier eerst even van gaan genieten en dan bereiden we ons voor op Torún.” De 26-jarige Visser verdedigt daar haar Europese indoortitel van twee jaar terug in Glasgow.

Wereldrecord bij de mannen

De Amerikaan Grant Holloway heeft op het indoortoernooi van Madrid een nieuw wereldrecord gelopen op de 60 meter horden. Daarmee liep hij een bijna 27 jaar oude prestatie uit de boeken.

Op 11 maart 1994 legde Colin Jackson de 60 meter af in 7.30. Sindsdien was er niemand meer sneller dan de Brit, totdat Holloway woensdag zijn benen liet spreken. Aanvankelijk stond er nog 7.32 op de borden, maar de tijd werd gecorrigeerd naar 7.29.