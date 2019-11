Trainer Lyon boos op meespelen Depay bij Oranje

Depay zat zaterdag in Belfast tegen Noord-Ierland (0-0) op de tribune. Hij had de dagen daarvoor amper kunnen trainen vanwege een hamstringblessure. Zelf wilde de spits van Oranje graag spelen, maar bondscoach Ronald Koeman vond dat niet verantwoord. Tegen Estland stond Depay wel in de basis, maar hij keerde na rust niet meer terug op het veld.

„Memphis raakte geblesseerd op dezelfde plek als daarvoor, in zijn dijbeen. Hij deed mee in een wedstrijd die nergens meer om ging”, zei Garcia. „Ik vind dat een gebrek aan respect voor Olympique Lyon. Het is jammer voor ons en moeilijk om daar niet geïrriteerd door te raken. Ik weet niet wanneer hij weer beschikbaar is, we bekijken het van dag tot dag.”

Bekijk ook: Depay nieuwe aanvoerder van Lyon