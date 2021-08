Sparta en Heracles gelijk in levendig duel

Toch raakten de Rotterdammers niet van slag. Bart Vriends opende voor de thuisclub de score met een treffer uit een corner in de 40e minuut. Heracles had in het vervolg van de wedstrijd veruit het meeste balbezit, maar slaagde er tot een kwartier voor tijd nauwelijks in om een grote scoringskans te creëren. De ploeg uit Almelo kreeg in de 77e toch de beloning voor het veldoverwicht en harde werken toen invaller Delano Burgzorg de 1-1 binnenschoot.

Voor beide ploegen was het na de nederlaag vorige week het eerst punt van deze competitie.

Bij Sparta ontbrak spelmaker Abdou Harroui. De Rotterdamse club heeft naar verluidt overeenstemming bereikt met de Engelse club Nottingham Forest over een transfer. Die tweevoudig Europacup 1-winnaar, die uitkomt in het Championship, staat na vier wedstrijden onderaan met 0 punten. Sparta zou een transfersom van enkele miljoenen ontvangen voor de 23-jarige middenvelder.

