IOC onderzoekt protestgebaar kogelstootster bij ceremonie

Saunders, een voorvechtster van lhbti-rechten, vormde zondag met haar armen een kruis boven haar hoofd en zei dat het een symbool was voor alle mensen die onderdrukt worden.

Politieke acties door atleten waren lang verboden op Olympische Spelen. Het IOC heeft de regels voor Tokio aangepast, waardoor atleten zich mogen uiten op sociale media en voor de start van een wedstrijd. Ze mogen bijvoorbeeld knielen. Na de start van een evenement en ook bij medailleceremonies en in het olympisch dorp blijven politieke acties echter verboden.

IOC-woordvoerder Mark Adams zei dat het bestuursorgaan de zaak van Saunders onderzoekt en contact zal opnemen met het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité (USOPC) en de Wereld Atletiekbond, alvorens een uitspraak te doen. Adams benadrukte dat de nieuwe regels over protesten na consultatie door een meerderheid van atleten worden gesteund.

Sanctie

Saunders, die politiek actief is en ook opzien baarde met haar Hulk-mondkapje tijdens de wedstrijd in Tokio, hoeft niet te vrezen voor een sanctie van de Amerikaanse bond. Het USOPC vindt dat het gebaar van Saunders respectvol is tegenover haar tegenstanders en niet in strijd is met de demonstratieregels.

