WK-debutante Janna van Kooten geniet van elke seconde: ’Dit smaakt naar meer’

„Ranomi zei voor de race dat het bizar is dat ik hier al sta en dat er zoveel meiden naar de tv hebben gekeken die ook hier hadden willen staan. Ik heb haar raad zeker opgevolgd en kreeg na afloop een duim van haar vanaf de tribune. Ik ga haar zeker nog spreken”, aldus Van Kooten.

Kromowidjojo, als ambassadeur van de zwembond aanwezig bij de WK in Japan, is een belangrijke vraagbaak voor Van Kooten. De drievoudig olympische kampioene en Van Kooten zwommen bij dezelfde club in Groningen en hebben een intensieve band opgebouwd. „Het is zo fijn dat ik altijd bij haar terecht kan”, zei Van Kooten.

Ze gaf haar debuut extra glans door tot twee keer toe haar persoonlijk record aan te scherpen. In de series zwom ze een tijd van 1.58,16 en bleef daar in de halve eindstrijd met 1.58,12 opnieuw onder. Ze eindigde daarmee als vijftiende en haalde de finale niet. Maar op de halve finale had ze al niet gerekend en ze verraste zichzelf daarmee. Ze vond het geweldig dat ze in een vol stadion opnieuw mocht aantreden. „Die Japanners gingen helemaal uit hun dak. Dat was zo cool. Ik zwem ook nog een pr, dus mijn dag kan niet meer stuk. Dit smaakt naar meer. Ik zwem hier later nog de 4x200 meter vrij. Daar heb ik heel veel zin in.”

Bondscoach Mark Faber was te spreken over haar optreden. „Dit is leuk, zo onbevangen debuteren. Ze is hier met open vizier volop aan het genieten. Dat is zeker ook goed voor de estafette op de 4x200 meter vrij. We waren het enige land met Amerika en Australië met twee zwemsters in de halve finale. Het zegt niet dat we wel even gaan winnen, maar het zegt wel iets over het niveau.”