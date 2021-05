Lukaku strooit nog eens extra zout in de wond bij Zlatan

Het is het zoveelste verbale oorlogje dat beide voetballers sinds februari 2020 voeren. Dat begon toen Inter in de Milanese derby te sterk (4-2) bleek voor Milan. „De stad heeft een nieuwe koning”, liet Lukaku toen weten. Zlatan heeft kennelijk het geheugen van een olifant want acht maanden later haalde de Zweed zijn gram. „Milan heeft nooit een koning gehad, Milan heeft een God”, antwoordde hij toen ten hij twee keer had gescoord tegen Inter. En nu dus dit weer.

In januari van dit jaar kregen de twee het ook met elkaar aan de stok in de Coppa Italia. Het duo stond toen met de hoofden dreigend tegenover elkaar. Medespelers moesten eraan te pas komen om Zlatan en Lukaku uit elkaar te halen.

Ibrahimovic haalde tijdens het opstootje een verhaal over de moeder van Lukaku erbij. Die zou Lukaku een paar jaar geleden hebben aangezet tot een vertrek bij Everton, iets wat haar was ingefluisterd na een voodooritueel op een pelgrimstocht. De Belgische voetballer kon de sneer van Ibrahimovic niet waarderen en beledigde vervolgens Zlatan en zijn gezin. Microfoons konden de woordenwisseling tussen beide aanvallers in een leeg San Siro oppikken.