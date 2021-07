Live Tour: Mathieu van der Poel negeert aanvallen uit peloton, Tadej Pogacar mee in vluchtgroep

Volg de etappe hier op de voet

Voorbeschouwing

Op weg naar Le Grand-Bornand wachten de renners vijf beklimmingen, de laatste drie uit de eerste categorie. Op de Col de la Colombière ligt op 1618 meter het hoogste punt van de dag. Daarna gaat het nog 14 kilometer grotendeels naar beneden. De finish wordt verwacht rond 17.15 uur.

Erik Breukink en Michael Boogerd blikken dagelijks vooruit op de etappe van de dag. Ⓒ DE TELEGRAAF

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag Boogerd, die twee etappes won en als vijfde eindigde in de Tour van 1998.

Etappe 8: Oyonnax - Le Grand-Bornand 150,8 km

Het Tour-peloton trekt zaterdag de Alpen in. Voor het eerst doemen échte cols op. Na beklimmingen van de derde en de vierde categorie, wordt het in de laatste 53 kilometer echt aanpoten, met achtereenvolgens de Côte de Mont-Saxonnex (5,7 kilometer à 8,3 procent), de Col de Romme (8,8 kilometer à 8,9 procent) en de Col de la Colombière (7,5 kilometer à 8,5 procent. „Dit wordt de eerste rit met serieuze bergen”, weet Boogerd.

Het profiel van de achtste etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

De Rabobank-icoon hoopt dat de (overgebleven) concurrenten topfavoriet Tadej Pogacar direct het vuur aan de schenen leggen. „Ze zullen ook wel moeten als ze nog ambities hebben. Zeker wanneer je vooruit kijkt naar de ritten die nog komen. Het is dit jaar geen super lastige Tour. Ze moeten dus vandaag meteen al hun duivels ontbinden.”

Titelverdediger Tadej Pogacar staat er na een week koersen al uitstekend voor. Ⓒ HH/ANP

Wie de duimschroeven kunnen, moeten en/of willen aandraaien? De rol van Primoz Roglic lijkt in ieder geval uitgespeeld. De kopman van Jumbo-Visma, op voorhand een van de grote kanshebbers voor de eindzege, sloeg eerder deze week hard tegen het asfalt en verloor vrijdag zo’n vier minuten. In het klassement bedraagt zijn achterstand op Pogacar al bijna zes minuten.

Ook Ineos-mannen Geraint Thomas en Richie Porte staan mede door valpartijen op grote achterstand. Hun kompaan Richard Carapaz toonde vrijdag aan nog wel in staat te zijn om oorlog te maken, al strandde zijn aanval in het zicht van de haven.

Primoz Roglic zit al dagen gebutst en geschaaft op de fiets. Vrijdag verloor hij veel tijd. Ⓒ HH/ANP

„Veel mannen zijn al iets tegenkomen, maar misschien kan Jumbo-Visma iets doen met Jonas Vingegaard. Hij staat er goed voor”, aldus Boogerd, die ook heeft gezien dat Wout van Aert goed klimt en momenteel tweede staat in het klassement. „Verder zal het uit de hoek van Ineos moeten komen inderdaad.”

Hoewel de finishlijn is getrokken na een afdaling, verwacht Boogerd niet dat op de aflopende weg richting de meet gekke dingen gaan gebeuren. „Eigenlijk ligt de finish op de top. In de afdaling kun je weinig doen, dat hebben we het in het verleden al vaker gezien hier.”

Mathieu van der Poel

En daar gaan we weer: wat kunnen we verwachten van Mathieu Van der Poel? Na het succesvol (en enigszins verrassend) verdedigen van het geel in de tijdrit, breidde de frontman van Alpecin-Fenix zijn voorsprong vrijdag uit door brutaal aan te vallen. Boogerd: „Tsja, wat kan ik nog over Mathieu zeggen? Je weet het gewoon echt niet meer bij hem. Hij is tot zoveel in staat. Als het hem opnieuw lukt om het geel te behouden, word ik helemaal gek.”

Boogerd zou het Van der Poel, een persoonlijke favoriet, in ieder geval van harte gunnen. „Ik ben door zijn houding altijd al een beetje fan hem geweest. We wonen hemelsbreed een kilometer bij elkaar vandaan. Als we elkaar in een restaurant tegenkomen, komt hij altijd even een handje geven. En wanneer mijn zoon naar school fiets en ze elkaar onderweg treffen, zegt hij ook altijd gedag. Dat vind ik mooi.”